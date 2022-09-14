Завершились съемки сериала «‎Фишер»‎ с Иваном Янковским и Сашей Бортич в главных ролях

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Дарья Мельникова
Сегодня в 15:13

В Москве завершились съемки сериала «Фишер» о самом страшном серийном убийце в истории СССР. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе more.tv.

Проект основан на реальных событиях. Действие сериала развивается в 1986 году.

«В районе правительственных дач на Рублевском шоссе одного за другим убивают подростков. Интеллигентный следователь Валерий Козырев, его дерзкий напарник из Ростова Евгений Боков и совсем молодая следователь Наталья Добровольская начинают расследование, даже не подозревая, как сильно оно изменит судьбу каждого из них», — сказано в официальном синопсисе.

При подготовке сценария авторы сериала в течение года общались с реальными следователями по делу Фишера (так прозвали убийцу Сергея Головкина). Они получили доступ к томам уголовного дела, а также к фото- и видеоматериалам допросов.

«Так получилось, что мы живем недалеко от пыточной Фишера. То есть ты едешь, смотришь и думаешь: вот здесь, буквально в пяти метрах от тебя, такого, казалось бы, благополучного человека, творился настоящий ад. А сейчас здесь стоит дом. И люди нормально в нем живут. И спят спокойно. Эта история не о маньяке. Она о людях, которых коснулось зло, о том, что скрывали парадные советские фасады и о том, почему добро часто оборачивается злом. А зло добром — никогда», — рассказали авторы и продюсеры сериала Сергей Кальварский и Наталья Капустина.

В сериале снялись Иван Янковский, Саша Бортич, Александр Яценко, Сергей Гилев, Анна Снаткина, Роман Евдокимов, Ольга Озоллапиня, Алексей Гришин, Станислав Соломатин, Диана Милютина и другие.

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Иван ЯнковскийАлексей ГришинСергей КальварскийАлександр ЯценкоСергей ГилевАнна СнаткинаРоман ЕвдокимовОльга ОзоллапиняДиана Милютина
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