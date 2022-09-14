Завершились съемки сериала «‎Фишер»‎ с Иваном Янковским и Сашей Бортич в главных ролях

«В районе правительственных дач на Рублевском шоссе одного за другим убивают подростков. Интеллигентный следователь Валерий Козырев, его дерзкий напарник из Ростова Евгений Боков и совсем молодая следователь Наталья Добровольская начинают расследование, даже не подозревая, как сильно оно изменит судьбу каждого из них», — сказано в официальном синопсисе.

При подготовке сценария авторы сериала в течение года общались с реальными следователями по делу Фишера (так прозвали убийцу Сергея Головкина). Они получили доступ к томам уголовного дела, а также к фото- и видеоматериалам допросов.

«Так получилось, что мы живем недалеко от пыточной Фишера. То есть ты едешь, смотришь и думаешь: вот здесь, буквально в пяти метрах от тебя, такого, казалось бы, благополучного человека, творился настоящий ад. А сейчас здесь стоит дом. И люди нормально в нем живут. И спят спокойно. Эта история не о маньяке. Она о людях, которых коснулось зло, о том, что скрывали парадные советские фасады и о том, почему добро часто оборачивается злом. А зло добром — никогда», — рассказали авторы и продюсеры сериала Сергей Кальварский и Наталья Капустина.