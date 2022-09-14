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вчера в 23:40
В Москве и Петербурге пройдет концерт группы «Мураками»
Дарья Мельникова
Сегодня в 13:22

16 сентября в московском клубе «Известия Hall» и 17 сентября в петербургском «Космонавте» состоится выступление группы «Мураками». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятий.

В программе под названием «Даю слово — только хорошее» запланированы премьеры и хиты группы: «0 км», «Сириус», «Телеграмма», «52 герца» и многие другие.

«Это мой день рождения, а день рождения — это праздник! Будет много улыбок, счастья, поздравлений. Так что, если вы хотите почувствовать себя членом семьи группы „Мураками“, милости просим», — рассказала вокалистка коллектива Диляра Вагапова.

Выступление группы запланировано на 20.00. Приобрести билеты на концерты в Москве и Петербурге можно на «Афише».

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