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Детская омбудсвумен Татарстана сочла призывы брать животных из приютов пропагандой чайлдфри
Семён Гудошников
Сегодня в 09:57

Уполномоченная по правам детей в Татарстане Ирина Волынец назвала рекламу брать животных из приютов подменой понятий и пропагандой чайлдфри. По ее мнению, молодая пара, заведя животное, уже не задумывается о ребенке.

«Вот представьте, на кого направлена эта реклама? Она направлена на всех абсолютно людей, которые перемещаются по улице. У нас есть более важные проблемы, и я не понимаю, почему время тратится на рекламу того, что нужно взять животных из приюта. Но при этом мы не видим плакатов, где изображена счастливая многодетная семья, где написано, что семья — это лучшее место на свете», — цитирует слова чиновницы 116.ru.

В качестве дополнительного аргумента своей позиции Волынец заявила, что многие обращаются к своим домашним животным «мой мальчик», «моя девочка», «сыночек» и «доченька». Омбудсвумен считает, что брать животных из приюта можно и нужно, но уже когда в семье есть дети. В пример она привела свою семью с четырьмя детьми, для которых завели «собаку, кошку, птицу и даже крысу».

В сентябре Заксобрание Башкирии вместе с двумя депутатками от «Единой России» внесли в Госдуму законопроект о запрете пропаганды чайлдфри среди детей. По мнению авторов инициативы, чайлдфри — это идеология, которая формирует основу деструктивного социального поведения и идет вразрез с традиционными ценностями. Документ рассмотрят в осеннюю сессию.

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тэги
Единая РоссияГосдума
люди
Ирина Волынец
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