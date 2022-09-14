Детская омбудсвумен Татарстана сочла призывы брать животных из приютов пропагандой чайлдфри

«Вот представьте, на кого направлена эта реклама? Она направлена на всех абсолютно людей, которые перемещаются по улице. У нас есть более важные проблемы, и я не понимаю, почему время тратится на рекламу того, что нужно взять животных из приюта. Но при этом мы не видим плакатов, где изображена счастливая многодетная семья, где написано, что семья — это лучшее место на свете», — цитирует слова чиновницы 116.ru.