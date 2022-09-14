Реклама
Новости
В Госдуму внесут законопроект об ужесточении наказания за госизмену — вплоть до пожизненного
10:35
Брендан Фрейзер произнес эмоциональную речь на фестивале в Торонто
10:28
Педофила, убившего двух девочек в Кузбассе, приговорили к пожизненному
09:27
Из Русского театра в Эстонии уволили худрука — за посты, где он сравнивал положение русских и евреев
08:45
«Новая рассказ-газета»/Telegram
«Новую газету» оштрафовали на 400 тыс. рублей за дискредитацию Российской армии
02:41
На Роберта Дауни-младшего подали в суд за нарушение авторских прав
01:38
На Юлию Цветкову* написали 200 жалоб с требованием открыть новое дело о распространении порнографии
00:39
Леонида Гозмана* задержали на выходе из спецприемника. Ему грозит еще один арест
вчера в 23:40
ВШЭ и «Ночлежка» выпустили сериал и подкаст о волонтерской помощи бездомным
вчера в 22:56
Из соцсетей Майли Сайрус
На Майли Сайрус подали в суд за публикацию снимка, сделанного папарацци
вчера в 22:24
Акционеры Twitter проголосовали за продажу компании Илону Маску
вчера в 22:10
«Думала, феи должны быть хорошими»: вышел трейлер «Школы добра и зла» с Мишель Йео и Шарлиз Терон
вчера в 21:41
Новый памятник в Москве сравнили с маньяком Джейсоном и «страшной Аленкой»
вчера в 21:05
Активисты Fridays for Future подали первый климатический иск против правительства России
вчера в 20:48
Добровольная смерть Годара, победители «Эмми» и другие новости дня
вчера в 20:34
Дайджест
Латин-рок-коллектив LaScala выпустил кавер на песню «Игра» группы «Кино»
вчера в 20:09
Исследование: каждый четвертый россиянин работает в креативных индустриях
вчера в 19:16
Пресс-материалы
На «Сочи Автодроме» выступят Леонид Агутин, «Сплин» и «Звери»
вчера в 19:05
Юристы Алены Долецкой обратилась в мэрию Москвы в связи с аварией с участием курьера
вчера в 18:14
Беглов предложил отложить реновацию до 2024 года
вчера в 18:04
Педофила, убившего двух девочек в Кузбассе, приговорили к пожизненному
Семён Гудошников
Сегодня в 06:27

Суд приговорил Виктора Пестерникова, изнасиловавшего и убившего двух девочек в Киселевске, к пожизненному заключению. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по Кемеровской области.

Ранее судимого 41-летнего жителя города Мыски признали виновным в двух эпизодах изнасилования лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста, в убийстве малолетних, сопряженном с изнасилованием, и в самовольном оставлении места жительства, чтобы уклониться от административного надзора.

Мужчину также обязали выплатить 2 млн рублей компенсации одному из потерпевших и 500 тыс. другому.

По версии следствия, с которой согласился суд, в сентябре 2021 года в Киселевске к Пестерникову подошла 10-летняя девочка и попросила у него семечки, чтобы покормить голубей. Пьяный мужчина предложил купить ей и ее подруге сладости, а для птицы — еду. Купив себе спиртное, а детям обещанное, он убедил девочек пойти к нему в гости, в заброшенный дом. Там Пестерников изнасиловал подруг, а затем задушил их и забросал матрасами, чтобы скрыть преступление.

Ранее Пестерников уже был судим за сексуальное насилие над несовершеннолетним. В апреле 2009 года его приговорили к 10 годам лишения свободы. После освобождения и до 2027 года он должен был соблюдать определенные ограничения, но переехал в другой город и не был поставлен на учет. В отношении сотрудников органов профилактики возбудили уголовное дело о халатности.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
Следственный комитет
люди
Виктор Пестерников
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение