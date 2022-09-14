Педофила, убившего двух девочек в Кузбассе, приговорили к пожизненному

Суд приговорил Виктора Пестерникова, изнасиловавшего и убившего двух девочек в Киселевске, к пожизненному заключению. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по Кемеровской области.

Ранее судимого 41-летнего жителя города Мыски признали виновным в двух эпизодах изнасилования лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста, в убийстве малолетних, сопряженном с изнасилованием, и в самовольном оставлении места жительства, чтобы уклониться от административного надзора.

Мужчину также обязали выплатить 2 млн рублей компенсации одному из потерпевших и 500 тыс. другому.

По версии следствия, с которой согласился суд, в сентябре 2021 года в Киселевске к Пестерникову подошла 10-летняя девочка и попросила у него семечки, чтобы покормить голубей. Пьяный мужчина предложил купить ей и ее подруге сладости, а для птицы — еду. Купив себе спиртное, а детям обещанное, он убедил девочек пойти к нему в гости, в заброшенный дом. Там Пестерников изнасиловал подруг, а затем задушил их и забросал матрасами, чтобы скрыть преступление.

Ранее Пестерников уже был судим за сексуальное насилие над несовершеннолетним. В апреле 2009 года его приговорили к 10 годам лишения свободы. После освобождения и до 2027 года он должен был соблюдать определенные ограничения, но переехал в другой город и не был поставлен на учет. В отношении сотрудников органов профилактики возбудили уголовное дело о халатности.