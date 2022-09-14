Дирекция Русского театра в Эстонии уволила художественного руководителя Филиппа Лося. Об этом пишет местное издание ERR со ссылкой на директора театра Светлану Янчек.
«Своими выступлениями в социальных медиа, которые продолжаются, Филипп Лось наносит вред репутации театра и провоцирует крайне негативное отношение к самому факту существования Русского театра в Эстонии», — заявила она.
В конце августа Лось написал в соцсетях: «Знаете, почему меня, русского еврея, живущего в Эстонии всего (уже?) пять лет, так оскорбляет и выбешивает вся эта бесконечная возня с санкциями против русских? Когда под бодрые здравицы о поддержке украинского оружия и победе Добра над Злом из всех щелей вдруг полезла тухлая облезлая русофобия, и никто не зажимает нос и не говорит громко: „Фу!“ Удачный момент, не правда ли? Расквитаться за все, растоптать все свободы и права граждан Российской Федерации, как будто у нас без того своих проблем маловато».
Далее бывший худрук пишет, что совсем недавно «так же ретиво уничтожали в Эстонии евреев», и задается вопросом, что заставит эстонцев вспомнить, что «русские — такие же люди», «у них тоже есть свой язык», «своя история, свои праздники, свои герои», «и свой предел терпения».
Янчек отметила, что «никто не может запретить человеку иметь собственное мнение», но Лось «выбрал сомнительный способ декларировать свои взгляды в социальных сетях и сделал это в оскорбительной для многих форме». По ее словам, посты Янчека развернули полемику в основном не вокруг его личности, а вокруг Русского театра, а внутри коллектива ситуация накалилась. Увольнение Лося она обосновывает необходимостью сохранить мир в труппе.
Сам режиссер счел решение дирекции неправомерным и намерен оспорить его в судебном порядке. В данный момент должности директора и худрука театра совмещает Светлана Янчек.
Накануне стало известно о переименовании Литовского русского драматического театра в Вильнюсский старый театр. Нынешняя труппа, которая выступает на русском языке, должна быть сохранена, заявили в рабочей группе по подготовке рекомендаций для площадки.