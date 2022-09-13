На Майли Сайрус подали в суд за публикацию снимка, сделанного папарацци

На американскую певицу Майли Сайрус подали в суд за публикацию в инстаграме* снимка, сделанного папарацци. На фотографии была изображена сама Сайрус, сообщил NME.

Иск против артистки подал фотограф Роберт Барбера. Он заявил, что Сайрус разместила его работу в соцсети без разрешения. Это случилось в феврале 2021 года. Теперь федеральному суду Калифорнии предстоит решить, нарушила ли певица права папарацци.

Барбера настаивает, что «неразрешенное использование нанесло ущерб, если не уничтожило потенциал для продажи фотографии». Кроме того, фотограф считает, что Сайрус получила финансовую выгоду от публикации.

Папарацци рассчитывает на суд присяжных, а также возмещение ущерба от действий певицы. Ранее Барбера уже жаловался на использование его снимков в соцсетях другой звезды — Дуа Липы. Певица удалила публикации, а дело так и не дошло до суда.

В прошлом Барбера также подавал иски против других поп-музыкантов, в том числе Джастина Бибера и Арианы Гранде. Две претензии к Гранде были отклонены судом, иск против Бибера урегулировали во внесудебном порядке.

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