Новый памятник в Москве сравнили с маньяком Джейсоном и «страшной Аленкой»

В московском «Парке легенд» на «Автозаводской» установили памятник хоккейному вратарю. Скульптуру доставили из Курганской области — это подарок Владиславу Третьяку, титулованному вратарю, а ныне президенту Федерации хоккея России от ЗАО «Курганстальмост».

В соцсетях работу раскритиковали — его сравнили с маньяком Джейсоном и фильмов «Пятница 13-е» и людоедом Ганнибалом Лектером из «Молчания ягнят». Вспомнили и памятник Аленке из Нововоронежа, который после критики пришлось убрать.

Москвич Mag цитирует одного из комментаторов: «С пропорциями что? С ногами что творится? Там локомотив проедет. Сидит практически в нижней позиции, но голова выше планки ворот».

В «Курганстальмосте» возразили, что в январе 2018 года, находясь на хоккейных соревнованиях «Русская классика», Третьяк с удовольствием сфотографировался именно с этой скульптурой. Именно поэтому компания решила преподнести к его юбилею дубликат.

Самому президенту Федерации хоккея России памятник понравился: «Могу сказать, что статуя — интересный пример скульптурного искусства. Очевидно, что образ навеян голкиперами 60–70‑х годов прошлого века, потому что экипировка из тех времен. Но я бы попросил всех болельщиков и любителей хоккея не сравнивать эту статую с конкретными вратарями той эпохи. Мы с большим уважением относимся к деятелям искусства, к их образному художественному мышлению».