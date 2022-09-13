Активисты Fridays for Future подали первый климатический иск против правительства России

В России впервые подали климатический иск против правительства. В нем активисты движения Fridays for Future потребовали пересмотреть указ президента о снижении выбросов парниковых газов. Об этом «Афиша Daily» узнала от авторов иска.

Они призывают российские власти выполнить обязательства по Парижскому соглашению. Оно подразумевает сокращение выбросов в России к 2030 году до 70% от уровня 1990 года. Однако активисты считают, что необходимо достичь 31%.

«Это позволит сохранить жизни сотен тысяч человек, которые могут погибнуть из‑за изменения климата в ближайшие десятилетия, если Россия не станет выполнять свои международные обязательства», — заявили активисты.

Они отметили, что Россия — четвертое государство мира по объему выбросов парниковых газов. При этом средняя температура на территории страны растет в два раза быстрее, чем в среднем в мире.

По словам авторов иска, «чтобы с вероятностью 66% удержать рост глобальной средней температуры на уровне 1,5 градуса», Россия должна снизить выбросы парниковых газов к 2050 году вовсе до 5% от уровня 1990 года (до 157 млн тонн).

«Однако согласно официально принятой российскими властями стратегии, к 2030 году выбросы углекислого газа возрастут до 2212 млн тонн. К 2050 году планируется снизить выбросы лишь до 1830 млн тонн», — поясняют активисты.

Если изменения в стратегию не будут внесены, глобальная средняя температура вырастет на 4 градуса, утверждают сторонники Fridays for Future. «Согласно некоторым исследованиям, это может привести к по меньшей мере 710 тыс. избыточных смертей», — заявили они.

«Не предпринимая достаточно мер по сокращению выбросов парниковых газов, российские власти нарушают Конституцию России и Европейскую конвенцию о правах человека, участником которой Россия остается до 16 сентября этого года. Возможно, это судебное дело станет одним из последних, в которых ЕСПЧ сможет принять обязательное к исполнению постановление и защитить права российских граждан»

Экоактивисты, авторы первого климатического иска против властей России

Среди истцов — Аршак Макичян, Ася Фомина, Дарья Ануфриева, сопредседатель НКО «Экозащита» Владимир Сливяк, сопредседатель Российского социально-экологического союза Виталий Серветник, защитники прав коренных малочисленных народов Андрей Данилов, Павел Суляндзига и Дмитрий Бережков, и Московская Хельсинкская группа.