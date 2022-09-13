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«Думала, феи должны быть хорошими»: вышел трейлер «Школы добра и зла» с Мишель Йео и Шарлиз Терон
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Добровольная смерть Годара, победители «Эмми» и другие новости дня
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Марго Робби в первом трейлере драмы «Вавилон» Дэмиена Шазелла
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Сергей Киселев/Агентство «Москва»
Вопросы о военной операции на Украине добавят в ЕГЭ
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Офис президента Украины опубликовал проект о гарантиях безопасности страны
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Русский драмтеатр Литвы переименуют в Вильнюсский старый театр
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20th Century Fox/Afisha.ru
У Шона Леви и Райана Рейнолдса есть идея объединить «Очень странные дела» и «Дэдпула»
15:37
Reuters: Россию, Беларусь и Мьянму не пригласили на похороны Елизаветы II
15:09
Хасбик подписал контракт с UFC. Его образ используют в одноименном спортивном симуляторе
14:53
В словарь русского языка добавили 151 новое слово. Среди них — «телегра‌м-кана‌л», «бумер», «ЧВК»
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Добровольная смерть Годара, победители «Эмми» и другие новости дня
Семён Гудошников
Сегодня в 17:34

На 92-м году жизни умер франко-швейцарский режиссер Жан-Люк Годар. Один из основоположников французской новой волны ушел из жизни добровольно, воспользовавшись эвтаназией.

Офис украинского президента опубликовал проект договора о гарантиях безопасности Киеву. В отличие от Стамбульского коммюнике он не предполагает ни нейтрального статуса Украины, ни участия России в качестве гаранта безопасности страны.

В ЕГЭ по истории появятся вопросы, связанные с российской военной операцией на Украине. Это произойдет после изменения в рабочих программах и учебниках истории, сказали в Рособрнадзоре.

Русский драматический театр в Литве переименуют в Вильнюсский старый театр. Нынешнюю труппу театра, которая выступает на русском языке, обещают сохранить.

В словарь русского языка добавили 151 новое слово. Среди них — «телеграм-канал», «бумер», «ЧВК» и «чевэкашник», «стендап», «БПЛА», «миллениалы», «медиафейк», «коронакризис» и «тероборона».

Россию, Беларусь и Мьянму не пригласили на похороны Елизаветы II из‑за санкций, сообщил источник Reuters. На прощании с королевой ожидается около 500 высокопоставленных гостей со всего мира.

Александр Беглов предложил депутатам Заксобрания приостановить действие закона о реновации до 2024 года. Он объяснил это необходимостью защитить права и интересы петербуржцев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал идею переименовать столицу из Нур-Султана в Астану. В 2019 году город получил имя в честь первого руководителя республики Назарбаева по предложению того же Токаева.

Марку Чапману, который застрелил Джона Леннона в 1980 году, уже в 12-й раз отказали в условно-досрочном освобождении. На предыдущих слушаниях он выражал раскаяние и называл свои действия отвратительными.

В ночь на 13 сентября прошла церемония вручения телевизионной премии «Эмми». «Наследники» забрали статуэтку как лучший драматический сериал (и еще две в придачу), «Тед Лассо» — как лучший комедийный (и еще три). Полный список победителей здесь.

Аудитория сериала «Корона» в Великобритании выросла более чем на 800% после смерти Елизаветы II. В США и во всем мире число зрителей увеличилось в четыре раза, во Франции — в три.

Вышел дебютный трейлер фильма «Вавилон» от режиссера «Ла-Ла Ленда» Дэмиена Шазелла. Действие картины разворачивается в 1920-е годы, а главные роли играют Марго Робби, Брэд Питт, Диего Кальва и Тоби Магуайр.

Льюис Капальди выпустил видео на новый сингл «Forget Me». Трек посвящен расставанию с девушкой, а ролик пародирует клип «Club Tropicana» 1983 года группы Wham!.

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тэги
Рособрнадзор
люди
Елизавета IIБрэд ПиттЖан-люк ГодарАлександр БегловДжон ЛеннонДэмиен ШазеллМарго РоббиТоби Магуайр
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