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Латин-рок-коллектив LaScala выпустил кавер на песню «Игра» группы «Кино»
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Латин-рок-коллектив LaScala выпустил кавер на песню «Игра» группы «Кино»
Юлия Онодэра
Сегодня в 17:09

Латин-рок-коллектив LaScala выпустил кавер-версию песни «Игра», выпущенной в 1986 году группой «Кино». Об этом «Афише Daily» рассказали представители музыкантов. Они также анонсировали концерты в Москве и Петербурге.

LaScala работала над своим вариантом «Игры» более полугода. Фронтвумен группы Аня Грин призналась, что «Игра» — это ее любимая песня из репертуара «Кино», знакомая артистке еще с детства.

«Услышала в детском лагере в 13 лет. Чуть позже выучила на гитаре, чтобы впечатлить мальчишек во дворе, но ее никто не знал. Мои амбиции потерпели фиаско, поэтому пришлось собирать целую группу, чтобы теперь исполнением впечатлить не 15 человек, а сотни тысяч», — рассказала певица.

Грин отметила, что в кавер музыканты «добавили немного латинских ноток». Отдельным произведением стала обложка сингла: ее создала нейросеть Midjourney. «Мы также стараемся следить за трендами в искусстве», — пояснила лидер LaScala.

Дизайнер группы Глуб Нарв добавил, что «среди российских музыкантов LaScala одними из первых применили нейросеть для создания визуального оформления композиции». Нейросеть отрисовала обложку на основе текстового запроса.

«На протяжении всей своей истории группа активно сотрудничает с интересными художниками и иллюстраторами для создания обложек своих релизов — от цифровой иллюстрации до классической живописи. И появление столь яркого направления в диджитал-искусстве еще больше подстегнуло нас поработать с этой нейросетью», — сказал Нарв.

В 2022 году LaScala отмечает десятилетие группы. К круглой дате музыканты подготовили концерт «10 лет фиесты», с которым они выступят в городах России и стран СНГ. 4 и 6 ноября коллектив сыграет в Москве и Петербурге — в «Известия Hall» и «Космонавте». Приобрести билеты на выступления можно на «Афише» — здесь и здесь.

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