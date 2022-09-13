Исследование: каждый четвертый россиянин работает в креативных индустриях

Медиахолдинг Rambler & Co провел исследование креативных индустрий в России. В ходе него обнаружилось, что каждый четвертый россиянин, или 23% от более чем 220 тыс. участников опроса, занят в творческой среде.

При этом около 21% работников креативных индустрий затруднились назвать свою точную профессиональную область. 19% респондентов, относящихся к этой сфере, трудоустроены в креативных отделах на производствах.

13% креативщиков относятся с сфере IT, столько же — к области культуры и искусств. Еще 11% заняты в государственных организациях, 10% — в маркетинге и пиаре, 8% — в архитектуре и дизайне, 5% — в медиа и журналистике.

Большинство специалистов (40%) получили соответствующее образование в вузах, однако почти треть (31%) пришли в творческую профессию с другой специальностью. 20% опрошенных заявили, что приобрели необходимые навыки на практике, 9% обучались на онлайн-курсах.

В целом россияне верят, что для креатива требуются способности к творчеству. Об этом сказали 39% всех участников исследования. Еще 29% отметили, что в креативе важна постоянная практика.

Более трети специалистов из других сфер (36%) считают, что креативные сотрудники могут быть востребованы везде. 29% же видят перспективы для креативщиков только в маркетинге и пиаре, 8% — в архитектуре и дизайне, 7% — в IT, по 6% — в медиа, различных производствах и культуре, 2% — на госслужбе.

Около 57% респондентов, не занятых на креативных позициях, отметили, что не заинтересованы в смене деятельности на творческую в связи с отсутствием интереса и навыков. 19% не хотели бы работать в креативе из‑за высокого уровня стресса.

Тем не менее почти каждый четвертый (24%) был бы не против заняться творчеством: 14% опрошенных хотели бы делиться идеями, а 10% надеются больше зарабатывать.