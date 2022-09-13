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На «Сочи Автодроме» выступят Леонид Агутин, «Сплин» и «Звери»
Семён Гудошников
Сегодня в 16:05

24 и 25 сентября на «Сочи Автодроме», который принимал этап «Формулы-1», пройдет музыкальный Фестиваль № 1. Его организуют создатели «Нашествия» и АНО «Росгонки», представители которого поделились с «Афишей Daily» подробностями.

Фестиваль стартует и закроется двухчасовыми выступлениями хедлайнеров. 25 сентября, в воскресенье, на нем выступят «Звери». Название группы, которая откроет фест, организаторы раскроют позже.

Также в лайнапе Леонид Агутин, «Сплин», «Чайф», «Чиж & Co», «Пикник», Елка, Uma2rman, Гарик Сукачев и другие.

Есть несколько категорий билетов: в фан-зону, танцевальный партер, на различные уровни главной трибуны. В секторах «Комфорт» и «Комфорт плюс» на четвертом этаже трибуны будут бесплатные бары и доступ в фан-зону.

В ложах тоже будет бар, а еще меню из блюд мировой и русской кухни. Обладатели VIP-абонементов смогут посетить бэкстейдж фестиваля и даже его сцену.

Найти подходящий билет (как лишь на первый или второй день, так и на оба) можно на «Афише».

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