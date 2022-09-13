Беглов предложил отложить реновацию до 2024 года

Александр Беглов предложил депутатам Заксобрания приостановить действие закона о комплексном развитии жилой застройки (КРТ, более известен как закон о реновации) до 2024 года. Об этом петербургский губернатор написал у себя в телеграм-канале.

По его словам, с июня, когда был принят закон, власти постоянно анализировали обратную связь с жителями. «Мы должны надежно защитить законные права и интересы петербуржцев. Поэтому приостановим КРТ жилой застройки до 2024 года», — заявил градоначальник.

До этого времени власти пообещали усовершенствовать федеральное и региональное законодательство, а также установить условие о «стартовых пятнах» застройки, чтобы жители могли переселяться в непосредственной близости от прежнего дома.

Беглов подписал закон о комплексном развитии территорий в конце июня. Он позволяет сносить дома 1957–1970 годов вне зависимости от их состояния, а землю отдавать под освоение застройщикам. Определять дома, подлежащие расселению и сносу, должен был «уполномоченный орган исполнительной власти». Как на это отреагировали жители, можно прочитать здесь.