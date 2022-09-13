Марго Робби в первом трейлере драмы «Вавилон» Дэмиена Шазелла

Сегодня в 15:03

Paramount Pictures опубликовала дебютный трейлер фильма «Вавилон» от режиссера «Ла-Ла Ленда» Дэмиена Шазелла. Премьера состоится 25 декабря.

В ролике Марго Робби употребляет кокаин и устраивает беспорядки вместе с Брэдом Питтом.

Действие картины происходит в 1920-е годы во время перехода от немого кино к звуковому. Сюжет будет развиваться вокруг начинающей актрисы Нелли ЛаРой, суперзвезды Джека Конрада и мексиканского актера Мэнни Торреса.

По словам режиссера, он хотел показать в фильме не только роскошную жизнь актеров тех лет, но и изнанку славы.

В «Вавилоне» снялись Марго Робби, Брэд Питт, Диего Кальва, Тоби Магуайр, Ли Цзюнь Ли, Джин Смарт и Макс Мингелла.