Хлебобика, кивитошка и имбирядо: «СберМаркет» и Sber AI создали новые продукты с помощью нейросетей

Онлайн-сервис доставки продуктов «СберМаркет» и исследователи Sber AI разработали ко Дню программиста шутливый проект с алгоритмом создания необычных продуктов. С помощью него можно смиксовать из двух реальных продуктов самобытный и несуществующий новый.

«Миксер» работает на базе нейросети Kandinsky, совместной разработки Sber AI и SberDevices. Команда Sber AI дообучила модель: отобрала наиболее подходящие картинки исходных ингредиентов и составила вариации описаний к новым продуктам, которые могут из них получиться.

Работает это так: апельсин в виде помидора — апельдор, авокадо в форме имбиря — имбирядо, брокколи в форме мороженого — морокколи. На каждый текстовый запрос нейросеть генерировала 16 изображений, а затем из них выбирали один-два самых лучших. Всего в проекте участвовало 50 продуктов.

«Афиша Daily» тоже создала новые продукты. Попробовать может любой желающий по этой ссылке.