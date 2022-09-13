Реклама
Новости
Сергей Киселев/Агентство «Москва»
Вопросы о военной операции на Украине добавят в ЕГЭ
16:57
Фестиваль Beat Weekend объявил программу 2022 года
16:36
«Яндекс» проведет фестиваль истории технологий «Демодуляция» в своей штаб-квартире
16:28
Офис президента Украины опубликовал проект о гарантиях безопасности страны
16:09
Русский драмтеатр Литвы переименуют в Вильнюсский старый театр
15:50
20th Century Fox/Afisha.ru
У Шона Леви и Райана Рейнолдса есть идея объединить «Очень странные дела» и «Дэдпула»
15:37
Reuters: Россию, Беларусь и Мьянму не пригласили на похороны Елизаветы II
15:09
Хасбик подписал контракт с UFC. Его образ используют в одноименном спортивном симуляторе
14:53
В словарь русского языка добавили 151 новое слово. Среди них — «телегра‌м-кана‌л», «бумер», «ЧВК»
14:31
Депутаты в Казахстане предложили вернуть столице прежнее название. Токаев согласился
13:55
Кадр из сериала «Корона»
Аудитория сериала «Корона» на Netflix выросла на 800% после смерти королевы Елизаветы II
13:48
В Сочи пройдет ежегодный джазовый фестиваль
13:26
A24 и Тай Уэст показали тизер «MaXXXine». Это будет финал хоррор-трилогии после «X» и «Перл»
12:57
ФТС: в Россию пытаются завозить подделки под видом параллельного импорта
10:55
Убийце Джона Леннона уже в 12-й раз отказали в досрочном освобождении
10:38
Lewis Capaldi/YouTube
Льюис Капальди выпустил клип на сингл «Forget Me»
09:47
Сериалы «Наследники» и «Тед Лассо» получили телевизионную премию «Эмми» за драму и комедию
08:59
WSJ: Украина запросила у США ракеты с дальностью поражения более 300 километров
02:49
Ученые в Словении впервые обнаружили в листьях растений микропластик
02:12
Гособвинение запросило 15 лет колонии для лидера КПРФ Владивостока. Его обвиняют в растлении
01:26
Офис президента Украины опубликовал проект о гарантиях безопасности страны
Семён Гудошников
Сегодня в 13:09

Офис украинского президента опубликовал проект о гарантиях безопасности Киеву. Об этом пишут ТАСС и РБК со ссылкой на документ.

В отличие от Стамбульского коммюнике, он не предполагает ни нейтрального статуса Украины, ни участия России в качестве гаранта безопасности страны. Вот основные положения проекта:

  • Между Украиной и странами-гарантами предлагается заключить Киевское соглашение по безопасности. Альтернативой могут стать несколько двусторонних соглашений.
  • Гарантами должны стать США, Австралия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Польша, Турция, Франция, страны Северной, Центральной, Южной Европы и Балтии.
  • Украина рассчитывает на инвестиции этих стран в военную промышленность и инфраструктуру, а также передачу разведывательной информации.
  • В документе указывается курс Украины на членство в Евросоюз и НАТО.
  • Для обеспечения самообороны Киев собирается сформировать силы быстрого реагирования при поддержке НАТО и провести масштабную подготовку собственной армии.
  • Договор о безопасности должен распространяться на «всю территорию в пределах международно признанных границ Украины».
  • По запросу Киева страны-гаранты обязаны будут собраться для консультаций в максимально короткий срок (к примеру в течение суток) и решить, запускать ли механизм «расширенных гарантий».
  • Предлагается разработать военные, инфраструктурные, технические и информационные меры, часть из которых немедленно вступит в силу, если на Украину нападет третья сторона.
  • Страны-гаранты должны воздерживаться от снятия санкций против России до прекращения военных действий на Украине, получения гарантий от Москвы о ненападении и полного возмещения ущерба, понесенного страной.
  • «Любое решение об отмене или временной приостановке санкций в рамках переговоров по мирному урегулированию должно приниматься в тесной координации из Украины».

В подготовке проекта договора участвовали западные специалисты, включая бывших и действующих политиков и ученых. Документ представили глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
НАТОЕС
люди
Андерс РасмуссенАндрей Ермак
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение