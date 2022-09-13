Офис президента Украины опубликовал проект о гарантиях безопасности страны

Сегодня в 13:09

Офис украинского президента опубликовал проект о гарантиях безопасности Киеву. Об этом пишут ТАСС и РБК со ссылкой на документ.

В отличие от Стамбульского коммюнике, он не предполагает ни нейтрального статуса Украины, ни участия России в качестве гаранта безопасности страны. Вот основные положения проекта:

Между Украиной и странами-гарантами предлагается заключить Киевское соглашение по безопасности. Альтернативой могут стать несколько двусторонних соглашений.

Гарантами должны стать США, Австралия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Польша, Турция, Франция, страны Северной, Центральной, Южной Европы и Балтии.

Украина рассчитывает на инвестиции этих стран в военную промышленность и инфраструктуру, а также передачу разведывательной информации.

В документе указывается курс Украины на членство в Евросоюз и НАТО.

Для обеспечения самообороны Киев собирается сформировать силы быстрого реагирования при поддержке НАТО и провести масштабную подготовку собственной армии.

Договор о безопасности должен распространяться на «всю территорию в пределах международно признанных границ Украины».

По запросу Киева страны-гаранты обязаны будут собраться для консультаций в максимально короткий срок (к примеру в течение суток) и решить, запускать ли механизм «расширенных гарантий».

Предлагается разработать военные, инфраструктурные, технические и информационные меры, часть из которых немедленно вступит в силу, если на Украину нападет третья сторона.

Страны-гаранты должны воздерживаться от снятия санкций против России до прекращения военных действий на Украине, получения гарантий от Москвы о ненападении и полного возмещения ущерба, понесенного страной.

«Любое решение об отмене или временной приостановке санкций в рамках переговоров по мирному урегулированию должно приниматься в тесной координации из Украины».

В подготовке проекта договора участвовали западные специалисты, включая бывших и действующих политиков и ученых. Документ представили глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.