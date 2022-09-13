«Яндекс» проведет фестиваль истории технологий «Демодуляция» в своей штаб-квартире

17 и 18 сентября в московской штаб-квартире «Яндекса» пройдет фестиваль истории технологий «Демодуляция». В этом году программа феста выйдет за рамки интересов ретроэнтузиастов и станет площадкой для семейного досуга.

В Москву приедут десятки ретросообществ и музеев из разных городов со своими коллекциями и играми. Поучаствовать в игровых турнирах и просто поиграть смогут взрослые и юные геймеры, для последних музей «Яндекса» приготовит большую детскую программу с творческими мастер-классами.

В зале докладов пройдут выступления экспертов по технологиям. Они расскажут об истории вычислительных устройств, об их применении сегодня и о том, как общение с техникой прошлых лет способствует новым идеям.

Часть выступлений будет интересна с научной точки зрения — на сцену выйдут исследователи и сотрудники университетов. Другие доклады проведут опытные программисты для своей аудитории, но будут и научно-популярные рассказы для всех желающих. Записи встреч потом выложат на ютьюбе.

Завершит фестиваль концерт живой музыки в исполнении инди-артистов.

Фестиваль будет открываться в эти субботу и воскресенье, в 11.00. Познакомиться с программой и зарегистрироваться можно на сайте «Демодуляции».