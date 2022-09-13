Фестиваль Beat Weekend объявил программу 2022 года

С 5 по 16 октября в 15 городах России в десятый раз пройдет фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

В этом году программа фестиваля будет состоять из зрительских хитов летнего Beat Film Festival, лент — победителей национального конкурса и лучших фильмов Beat прошлых лет.

Кроме того, организаторы продолжат сотрудничать с благотворительным проектом «Помощь». Так, в Петербурге, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде пройдут показы фильма «Помощь Док» и события с участием команды и друзей проекта, вся выручка от которых будет переведена «Помощи».

В основную программу Beat Weekend вошли 4 хита Beat Film Festival 2022 года: «Кубрик о Кубрике», «Детки», «Атлантида» и «Посмотри на меня: XXXTentacion».

На фестивале также покажут хиты «B-Movie: Шум и ярость в Западном Берлине», «Рейв в Иране», «Баския: Взрыв реальности», «Куда мы едем?», «Про снег» и другие ленты.

Познакомиться подробнее с программой, а также узнать о городах-участниках можно здесь.