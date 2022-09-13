У Шона Леви и Райана Рейнолдса есть идея объединить «Очень странные дела» и «Дэдпула»

Режиссер и исполнительный продюсер «Очень странных дел» Шон Леви обсуждал с актером Райаном Рейнолдсом возможность кроссовера сериала и франшизы «Дэдпул». Об этом сообщает Variety.
Леви собирается снять третий фильм о Дэдпуле, поэтому журналист спросил постановщика, как два его проекта — «Очень странные дела» и «Дэдпул» — могут пересекаться, и получил неожиданный ответ.
Четвертый сезон «Очень странных дел» завершился летом этого года и показал впечатляющие результаты: сериал набрал более миллиарда просмотров на Netflix и стал лишь вторым шоу в истории стриминга, преодолевшим эту отметку, — после «Игры в кальмара». Пятый сезон, который станет финальным, выйдет не раньше 2023 года — братья Даффер начали писать сценарий только в конце лета.
В планах у Netflix — выпустить спин-офф «Очень странных дел», чтобы превратить шоу в большую развлекательную франшизу. Подробностей о героях и дате выхода пока нет.