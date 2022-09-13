У Шона Леви и Райана Рейнолдса есть идея объединить «Очень странные дела» и «Дэдпула»

Режиссер и исполнительный продюсер «Очень странных дел» Шон Леви обсуждал с актером Райаном Рейнолдсом возможность кроссовера сериала и франшизы «Дэдпул». Об этом сообщает Variety.

Леви собирается снять третий фильм о Дэдпуле, поэтому журналист спросил постановщика, как два его проекта — «Очень странные дела» и «Дэдпул» — могут пересекаться, и получил неожиданный ответ.

«Мы занимаемся созданием вселенной „Очень странных дел“, и теперь, когда я провожу много времени с [главным креативным директором Marvel Entertainment] Кевином Файги, многое узнаю о том, как развивать и управлять киновселенной. Как бы странно это ни звучало, я и [звезда „Дэдпула“] Райан Рейнолдс как раз пытались понять, как мы можем сделать кроссовер „Очень странных дел“ и „Дэдпула“. Мы еще толком ничего не решили, но от идеи не отказываемся».