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У Шона Леви и Райана Рейнолдса есть идея объединить «Очень странные дела» и «Дэдпула»
Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:37

Режиссер и исполнительный продюсер «Очень странных дел» Шон Леви обсуждал с актером Райаном Рейнолдсом возможность кроссовера сериала и франшизы «Дэдпул». Об этом сообщает Variety.

Леви собирается снять третий фильм о Дэдпуле, поэтому журналист спросил постановщика, как два его проекта — «Очень странные дела» и «Дэдпул» — могут пересекаться, и получил неожиданный ответ.

«Мы занимаемся созданием вселенной „Очень странных дел“, и теперь, когда я провожу много времени с [главным креативным директором Marvel Entertainment] Кевином Файги, многое узнаю о том, как развивать и управлять киновселенной. Как бы странно это ни звучало, я и [звезда „Дэдпула“] Райан Рейнолдс как раз пытались понять, как мы можем сделать кроссовер „Очень странных дел“ и „Дэдпула“. Мы еще толком ничего не решили, но от идеи не отказываемся».
Шон Леви
Один из исполнительных продюсеров и режиссеров «Очень странных дел»

Четвертый сезон «Очень странных дел» завершился летом этого года и показал впечатляющие результаты: сериал набрал более миллиарда просмотров на Netflix и стал лишь вторым шоу в истории стриминга, преодолевшим эту отметку, — после «Игры в кальмара». Пятый сезон, который станет финальным, выйдет не раньше 2023 года — братья Даффер начали писать сценарий только в конце лета.

В планах у Netflix — выпустить спин-офф «Очень странных дел», чтобы превратить шоу в большую развлекательную франшизу. Подробностей о героях и дате выхода пока нет.

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