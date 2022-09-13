Хасбик подписал контракт с UFC. Его образ используют в одноименном спортивном симуляторе

Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик) подписал пятилетнее соглашение с UFC. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Сделка подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие. По словам собеседника агентства, сумма контракта «достаточно внушительная».

Позже представитель Хасбика отметил, что образ блогера собираются использовать в спортивном симуляторе UFC. «Образ Хасбуллы планируется интегрировать в игру», — заявил он.

Хасбик родился в январе 2002 года, у него генетическая особенность роста. Вес блогера составляет 18 килограмм при росте в 93 сантиметра. В мире MMA Хасбик стал популярен летом прошлого года, когда промоутер Асхаб Тамаев предложил организовать его бой с таджикским певцом Абдурозиком, у которого похожие физические данные. Поединок, правда, так и не состоялся.

В прошлом году Хасбик присутствовал на турнире UFC в Абу-Даби по приглашению президента организации Даны Уайта. Вместе с Хабибом Нурмагомедовым он находился в углу российского бойца Ислама Махачева. В сентябре 2022-го блогер вступил в сети в перепалку с ирландским бойцом Конором МакГрегором, что вызвало общественный резонанс и породило волну мемов.