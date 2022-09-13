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В словарь русского языка добавили 151 новое слово. Среди них — «телегра‌м-кана‌л», «бумер», «ЧВК»

В орфографический словарь Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН добавили 151 новое слово. Об этом рассказала редактор Полина Шубина в своем телеграм-канале.

Она перечислила некоторые из новых слов:

• «сорбо‌нка» (учебная карточка);

• «стенда‌п», «стендап-комедия», «стенда‌п-ко‌мик»;

• «стоба‌лльник»;

• «субиндекс»;

• «тайкона‌вт»;

• «телегра‌м-кана‌л» («Ура, появился!» — прокомментировала Шубина);

• «тероборона»;

• «трижды пе‌ристо-рассеченный»;

• «три‌жды пе‌ристый»;

• «три‌жды тройча‌тый»;

• «ЧВК» и «чевэка‌шник»;

• «чу‌точка»;

• «штрафизоля‌тор»;

• «сладкоягодниковые» и «я‌годниковый».

Посмотреть больше новых слов можно, «бумер», «гейм-зона», «джетлаг», «медиафейк», «миллениалы», «шаверма» и «шаурма», «коронакризис», «погуглить», «покерфейс», «ретвитнуть», «решала» и «росгражданин».

В прошлом году Шубина тоже делилась новыми словами, которые внесли в словарь. Тогда появились: «автоплатеж», «ковид» и «ковид-госпиталь», «пушап», «радикально настроенный», «самозанятый», «слухмейкер», «утика́ть», «чат-бот» и другие.