В орфографический словарь Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН добавили 151 новое слово. Об этом рассказала редактор Полина Шубина в своем телеграм-канале.
Она перечислила некоторые из новых слов:
• «сорбонка» (учебная карточка);
• «стендап», «стендап-комедия», «стендап-комик»;
• «стобалльник»;
• «субиндекс»;
• «тайконавт»;
• «телеграм-канал» («Ура, появился!» — прокомментировала Шубина);
• «тероборона»;
• «трижды перисто-рассеченный»;
• «трижды перистый»;
• «трижды тройчатый»;
• «ЧВК» и «чевэкашник»;
• «чуточка»;
• «штрафизолятор»;
• «сладкоягодниковые» и «ягодниковый».
Посмотреть больше новых слов можно, «бумер», «гейм-зона», «джетлаг», «медиафейк», «миллениалы», «шаверма» и «шаурма», «коронакризис», «погуглить», «покерфейс», «ретвитнуть», «решала» и «росгражданин».
В прошлом году Шубина тоже делилась новыми словами, которые внесли в словарь. Тогда появились: «автоплатеж», «ковид» и «ковид-госпиталь», «пушап», «радикально настроенный», «самозанятый», «слухмейкер», «утика́ть», «чат-бот» и другие.