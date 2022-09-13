Депутаты в Казахстане предложили вернуть столице прежнее название. Токаев согласился

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев согласился на переименование столицы из Нур-Султана в Астану. Это предложение, выдвинутое депутатами, включено в проект конституционного закона, сообщает «Власть».

2 сентября депутаты парламентской группы «Жаңа Қазақстан» («Новый Казахстан») казахского мажилиса (нижняя палата парламента) предложили вернуть столице прежнее название Астана. Они объяснили, что это неправильно, «когда при жизни человека его именем называется город», что жители страны не приняли новое название, и поэтому нужно вернуть историческую справедливость.

По мнению депутатов, это решение позволит учесть вклад Назарбаева «в становление и развитие главного города страны» и будет отвечать запросам и ожиданиям граждан. Название Астана предложил первый президент республики Нурсултан Назарбаев.

Пресс-секретарь президента Руслан Желдибай отметил, что граждане неоднократно поднимали вопрос обратного переименования столицы. При этом Токаев считает, что другие объекты, названные в честь Назарбаева, не должны быть переименованы, чтобы подчеркнуть решающую роль первого президента в укреплении современной государственности Казахстана.

Столицу Казахстана переименовали из Астаны в Нур-Султан в марте 2019 года. Предложение выдвинул и позже подписал сам Токаев, когда Назарбаев еще был у власти. Жители города и страны выступали против: устраивали митинги и создавали петиции.