Аудитория сериала «Корона» на Netflix выросла на 800% после смерти королевы Елизаветы II

У зрителей вырос интерес к сериалу «Корона» от Netflix после смерти Елизаветы II. Об этом сообщает Variety.

С 9 по 11 сентября аудитория сериала в Великобритании выросла более чем на 800% по сравнению с предыдущими показателями неделей ранее. В США аудитория увеличилась более чем в четыре раза, а во Франции — в три. В исследовании Whip Media подчеркивается, что во всем мире число зрителей за прошедшие выходные выросло в четыре раза.

Действие «Короны» начинается в конце 40-х годов до того, как Елизавета стала королевой Англии. Проект завершится шестым сезоном, который перенесет зрителей в начало 2000-х.

Пятый сезон проекта появится на Netflix уже в ноябре этого года. В грядущих эпизодах королеву сыграет Имельда Стонтон, ранее эту роль исполняли Клэр Фой и Оливия Колман.

9 сентября, на следующий день после смерти Елизаветы II, создатель сериала Питер Морган объявил о приостановке съемок «из уважения» к Ее Величеству.