Реклама
Новости
Депутаты в Казахстане предложили вернуть столице прежнее название. Токаев согласился
13:55
Кадр из сериала «Корона»
Аудитория сериала «Корона» на Netflix выросла на 800% после смерти королевы Елизаветы II
13:48
В Сочи пройдет ежегодный джазовый фестиваль
13:26
A24 и Тай Уэст показали тизер «MaXXXine». Это будет финал хоррор-трилогии после «X» и «Перл»
12:57
ФТС: в Россию пытаются завозить подделки под видом параллельного импорта
10:55
Убийце Джона Леннона уже в 12-й раз отказали в досрочном освобождении
10:38
Lewis Capaldi/YouTube
Льюис Капальди выпустил клип на сингл «Forget Me»
09:47
Сериалы «Наследники» и «Тед Лассо» получили телевизионную премию «Эмми» за драму и комедию
08:59
WSJ: Украина запросила у США ракеты с дальностью поражения более 300 километров
02:49
Ученые в Словении впервые обнаружили в листьях растений микропластик
02:12
Гособвинение запросило 15 лет колонии для лидера КПРФ Владивостока. Его обвиняют в растлении
01:26
Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил о необходимости «полной мобилизации» России
01:05
W Magazine/YouTube
София Коппола снимет фильм о Присцилле Пресли. Элвиса в нем сыграет Джейкоб Элорди
вчера в 23:54
Вышел трейлер фильма «Хильма» Лассе Халльстрема о шведской художнице Хильме аф Клинт
вчера в 22:49
Apple выпустила обновление iOS 16 для iPhone
вчера в 22:46
Экс-худрук МХАТа имени Горького Эдуард Бояков основал в Москве «Новый театр»
вчера в 21:36
С бывшей главной страницы «Яндекса» началась переадресация на «Дзен»
вчера в 21:10
Итоги муниципальных выборов, трейлер «Entergalactic» и другие новости дня
вчера в 20:50
Дайджест
Издатели рассказали, о чем будет новый роман Евгения Водолазкина «Чагин». Он выйдет в октябре
вчера в 20:41
Мультимедиа-арт-музей закроется на капитальный ремонт
вчера в 20:36
В Сочи пройдет ежегодный джазовый фестиваль
Дарья Мельникова
Сегодня в 10:26

17 сентября в сочинском концертном зале «Фестивальный» состоится XIII Международный фестиваль Sochi Jazz Festival. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

В этот день для жителей и гостей Сочи выступят Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, а также Therr Maitz. Узнать подробнее и приобрести билеты можно здесь. Стоимость билетов начинается от 1200 рублей.

18 сентября в концертном зале пройдет гала-концерт Sochi Jazz Festival, посвященный празднованию 100-летия российского джаза. Программу представят Народная артистка России Лариса Долина, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр. Билеты также стоят от 1200 рублей. Приобрести их можно на сайте «Афиши».

12 сентября «Афиша» запустила масштабную акцию «Самые ожидаемые события сезона» в более чем 80 городах России. Полный список мероприятий, на которые дается скидка до 60%, можно посмотреть в специальной подборке.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Игорь БутманЛариса Долина
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение