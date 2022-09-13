В Сочи пройдет ежегодный джазовый фестиваль

17 сентября в сочинском концертном зале «Фестивальный» состоится XIII Международный фестиваль Sochi Jazz Festival. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

В этот день для жителей и гостей Сочи выступят Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, а также Therr Maitz. Узнать подробнее и приобрести билеты можно здесь. Стоимость билетов начинается от 1200 рублей.

18 сентября в концертном зале пройдет гала-концерт Sochi Jazz Festival, посвященный празднованию 100-летия российского джаза. Программу представят Народная артистка России Лариса Долина, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр. Билеты также стоят от 1200 рублей. Приобрести их можно на сайте «Афиши».

12 сентября «Афиша» запустила масштабную акцию «Самые ожидаемые события сезона» в более чем 80 городах России. Полный список мероприятий, на которые дается скидка до 60%, можно посмотреть в специальной подборке.