A24 и Тай Уэст показали тизер «MaXXXine». Это будет финал хоррор-трилогии после «X» и «Перл»

Студия A24 и режиссер Тай Уэст поделились тизером картины «MaXXXine» после показа фильма «Перл» на кинофестивале в Торонто. В итоге должна получиться хоррор-трилогия: все началось с «X», затем была «Перл», а завершится все «MaXXXine».

Тизер «MaXXXine» показали в виде сцены после титров «Перл», пишет Deadline. До этого о третьей части не было известно.

Миа Гот вернется и сыграет свою героиню из «X». События в «MaXXXine» развернутся сразу после бойни в первом фильме. Единственная выжившая Максин (Гот) продолжит свою карьеру порноактрисы в 1980-х в Лос-Анджелесе.

Третий фильм еще не снят, но после зеленого света от A24 подготовка уже ведется. Сценарий написал сам Уэст.

Дебютировавшая в Торонто лента «Перл» стала приквелом к первому фильму «X». Действие второй части разворачивается за несколько десятилетий до бойни, а сюжет рассказывает о будущей психопатке Перл (ее сыграла Гот), но пока что еще мечтательной деревенской девушке с вспыльчивым характером и повадками убийцы.