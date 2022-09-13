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ФТС: в Россию пытаются завозить подделки под видом параллельного импорта
Рустам Абдуллин
Сегодня в 07:55

В Россию под видом параллельного импорта пытаются завозить подделки. Чаще всего это одежда и обувь, рассказал РИА «Новости» замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Ивин.

В страну привозят поддельные, контрафактные и «самое плохое» — некачественные товары, в том числе детские игрушки, одежду, обувь, парфюмерию и электронику. В основном их везут из стран Азии, уточнил Ивин.

«С этим мы, безусловно, боремся. <…> С мая у нас 164 дела, возбужденных по факту ввоза контрафактных товаров», — сказал он. Подделки можно найти на рынках и в мелких магазинах, а крупный бизнес «старается такими вещами не заниматься».

Ивин отметил, что покупать ввезенную по параллельному импорту технику не опасно, если это оригинальный товар, но у нее могут быть «особенности», потому что выпускалась для другого рынка.

Правительство легализовало параллельный импорт в конце марта. Всего в списке 96 категорий товаров. Действие механизма уже продлили на 2023 год.

Параллельный импорт — это ввоз товара в страну без разрешения производителя или правообладателя. Такие товары обладают всеми лицензиями, сертификатами качества, легально ввозятся и декларируются на таможне, но производитель больше не контролирует их дальнейшую судьбу и не устанавливает цены.

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