Льюис Капальди выпустил клип на сингл «Forget Me»

Шотландский певец Льюис Капальди выпустил клип на свой новый сингл «Forget Me». Это первая работа музыканта после выхода расширенного издания его дебютного альбома 2019 года «Divinely Uninspired To A Hellish Extent».

По словам Капальди, песня посвящена расставанию с девушкой через которое он прошел, «и через год единственным реальным контактом с моей бывшей было наблюдение за ее жизнью „после меня“ в ее Instagram*».

«Я был на той стадии, когда чувствовал себя довольно несчастным, а она, казалось, двигалась дальше и проводила лучшее время, а я ненавидел это. Мне казалось несправедливым, что она выглядит счастливой, а я страдаю, и я боялся, что она совсем забыла обо мне, поэтому я написал об этом песню», — добавил музыкант.

Ролик является пародией на клип 1983 года группы Wham! «Club Tropicana». «Вы слышите грустную песню и ожидаете грустного видео. В этом есть катарсис. <…> Это классический Капальди: «Да, ничего страшного, просто пою эту песню с коктейлем в руке. Я в порядке, не думаю о своей бывшей, здесь, в клубе «Тропикана»», — заметил режиссер клипа Луис Бхоуз.

После выхода песни, Капальди в своих соцсетях выразил надежду, что она понравится поклонникам. «Если нет, это тоже хорошо, но, черт возьми, я слышал всякое дерьмо, которое было в ходу в последние несколько лет, и эта песня должна быть немного лучше, чем некоторые из них», — сказал он.

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