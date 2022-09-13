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Льюис Капальди выпустил клип на сингл «Forget Me»
Дарья Мельникова
Сегодня в 06:47

Шотландский певец Льюис Капальди выпустил клип на свой новый сингл «Forget Me». Это первая работа музыканта после выхода расширенного издания его дебютного альбома 2019 года «Divinely Uninspired To A Hellish Extent».

По словам Капальди, песня посвящена расставанию с девушкой через которое он прошел, «и через год единственным реальным контактом с моей бывшей было наблюдение за ее жизнью „после меня“ в ее Instagram*».

«Я был на той стадии, когда чувствовал себя довольно несчастным, а она, казалось, двигалась дальше и проводила лучшее время, а я ненавидел это. Мне казалось несправедливым, что она выглядит счастливой, а я страдаю, и я боялся, что она совсем забыла обо мне, поэтому я написал об этом песню», — добавил музыкант.

Ролик является пародией на клип 1983 года группы Wham! «Club Tropicana». «Вы слышите грустную песню и ожидаете грустного видео. В этом есть катарсис. <…> Это классический Капальди: «Да, ничего страшного, просто пою эту песню с коктейлем в руке. Я в порядке, не думаю о своей бывшей, здесь, в клубе «Тропикана»», — заметил режиссер клипа Луис Бхоуз.

После выхода песни, Капальди в своих соцсетях выразил надежду, что она понравится поклонникам. «Если нет, это тоже хорошо, но, черт возьми, я слышал всякое дерьмо, которое было в ходу в последние несколько лет, и эта песня должна быть немного лучше, чем некоторые из них», — сказал он.

*Instagram и Facebook принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность и деятельность ее сервисов в стране запрещена.

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