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вчера в 18:08
WSJ: Украина запросила у США ракеты с дальностью поражения более 300 километров
Юлия Онодэра
Вчера в 23:49

Власти Украины попросили США предоставить им дополнительное оружие, в том числе — ракетные системы с дальностью поражения свыше 300 км. Об этом сообщил Wall Street Journal.

Всего украинская сторона запросила десятки видов вооружений, среди которых тактические баллистические ракеты класса земля — земля ATACMS, системы залпового огня HIMARS, танки, беспилотники, артиллерийские системы.

Они, как утверждает правительство страны, нужны для продолжения контрнаступления в 2023 году. Ранее США уже отказывал Украине в поставке ракетных систем большой дальности.

В администрации президента Джо Байдена отказ мотивировали опасениями, что ракеты могут быть использованы для ударов по территории России. Как американская сторона отреагирует на запрос сейчас, пока неизвестно.

Накануне США пообещали выделить Украине дополнительную сумму в 675 млн долларов на военные нужды. Помимо этого, Украина и 18 соседних с ней стран получат 2 млрд долларов.

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