Ученые в Словении впервые обнаружили в листьях растений микропластик

В Словении ученые Прешовского университета впервые обнаружили микропластик в листьях растений. Об этом они рассказали в научном издании BioRisk.

По мнению ученых, из находка может быть первым свидетельством того, что микропластик попал в экосистемы пресной воды. В качестве экспериментальных образцов исследователи использовали местные растения из рода ворсянок.

Собранные в районе деревни Демята листья изучили с помощью стереомикроскопа. В результате фрагменты микропластика нашли в 6 из 171 образцов. Они оказались в тех частях растений, которые собирают воду, и достигали 2,4 мм в длину.

Специалисты выдвинули несколько версий, каким образом микропластик мог оказаться в листьях. Возможно, причиной стало состояние атмосферы, поскольку на территориях, где собраны образцы, не было иных источников загрязнения.

Другой версией стала жизнедеятельность улиток. Они могли перенести микропластик из почвы или с других растений. Для подтверждения одной из этих теорий ученым необходимо продолжить изучение экосистем.