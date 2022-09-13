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Гособвинение запросило 15 лет колонии для лидера КПРФ Владивостока. Его обвиняют в растлении
Юлия Онодэра
Вчера в 22:26

Гособвинение запросило наказание в 15 лет лишения свободы для лидера КПРФ Владивостока Артема Самсонова. Мужчину обвиняют в растлении несовершеннолетнего. Об этом сам политик рассказал в телеграме.

Депутат заксобрания Приморья оказался на скамье подсудимых за то, что якобы в 2018 году на владивостокской базе отдыха «Лазурный берег» показал 11-летнему мальчику фаллоимитатор. По данным следствия, Самонов рассказывал ребенку о предназначении предмета.

За эти предполагаемые действия политика обвинили по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ о «иных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

По словам Самсонова, прокурор в суде заявил, что показаниям его 25 свидетелей верить нельзя. «Моим фотографиям верить нельзя. Представленным мной документам верить нельзя. Поэтому меня надо посадить на 15 лет, так как демонстрация фаллоимитатора — это особо тяжкое преступление», — добавил он.

Самсонова арестовали в связи с уголовным преследованием в ноябре 2021 года. Судебный процесс по делу начался в марте 2022 года. Подсудимый не признает свою вину и утверждает, что обвинение предъявили, «чтобы не допустить победу коммунистов» на выборах. Самсонов настаивает, что даже не знаком с ребенком, которого якобы растлевал. Он говорит, что впервые увидел мальчика в день своего задержания.

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Артем Самсонов
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