София Коппола снимет фильм о Присцилле Пресли. Элвиса в нем сыграет Джейкоб Элорди

Режиссеро София Коппола, известная по фильмам «Девственницы-самоубийцы» и «Мария-Антуанетта», снимет фильм «Присцилла». Он будет посвящен Присцелле Пресли. Об этом сообщил Deadline.

Лента будет основана на книге «Элвис и я» — ее написала сама Пресли, известная как жена музыканта Элвиса Пресли. Главные роли в будущей картине исполнят Кейли Спэни («Мейр из Исттауна») и Джейкоб Элорд («Эйфория»).

Коппола выступит автором сценария. По информации инсайдеров, кинематографистка уже долгое время задумывалась над созданием этого фильма. Он, как утверждают источники, должен стать своеобразным продолжением ее ленты «Последняя капля».

В СМИ заявляют, что Коппола сразу пригласила на роль Присцилла Кейли Спэни. А вот претендентов на роль Элвиса ей пришлось просматривать в течение некоторого времени.

Разработкой фильма займется студия The Apartment вместе с Fremantle Company, American Zoetrope и Stage 6 Films. Дистрибуцию ленты взяли на себя компании A24, Vision Distribution, Stage 6 Films и Sony Pictures International Releasing.

Над картиной будут работать продюсер Лоренцо Миели, оператор Филипп Ле Сурд, дизайнер костюмов Стэйси Баттат, монтажер Сара Флак и продакшн-дизайнер Тамара Деверелл. Съемки пройдут осенью 2022 года в Торонто.