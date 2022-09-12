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Вышел трейлер фильма «Хильма» Лассе Халлстрема о шведской художнице Хильме аф Клинт
Юлия Онодэра
Сегодня в 19:49

В сети появился трейлер фильма «Хильма», который выйдет на экраны 28 октября. Он посвящен биографии шведской художницы и пионера абстрактной живописи Хильме аф Клинт.

Картину снял режиссер Лассе Халлстрем, известный по фильмам «Что гложет Гилберта Грэйпа», «Шоколад» и «Хатико: Самый верных друг». Он рассказал о творческом пути художницы, начавшемся во второй половине XIX века, а также ее духовных исканиях и попытках противостоять патриархальному миру.

Главную роль в ленте исполнили Тора Халлстрем и Лена Олин: актрисы сыграли Хильму аф Клинт в юности и в более зрелом возрасте. Также в фильме снялись Лили Коул, Кэтрин Шалк, Ребекка Калдер, Мейв Дермоди, Том Влащиха, Джаззи де Лисснер, Анна Бьорк, Адам Лунгрен, Мартин Валлстрем, Эмми Тьертстрем и Дженс Халтен.

Согласно синопсису, «Хильма» — это «история о непоколебимом поиске правды о человечестве и вселенной в то время, когда мужчины устанавливали все правила». Фильм, как обещают создатели, «исследует загадочную жизнь» художницы, чье искусство оставалось неизвестным на протяжении десятилетий.

После релиза картины в кинотеатрах ее можно будет также посмотреть на стриминговом сервисе Viaplay. Он будет запущен позднее в 2022 году.

Хильма аф Клинт родилась на территории современного Стокгольма в 1862 году. Она училась в шведской Королевской Академии художеств, вдохновлялась творчеством экспрессионистов, в первую очередь Эдварда Мунка. Начинала свою карьеру с пейзажей, портретов и жанровых полотен.

Позднее аф Клинт увлеклась спиритизмом, начала изучать философию и основала вместе с четырьмя другими женщинами группу «Пять». Она представляла собой содружество художниц, объединенных духовными идеями. Под влиянием их практик она в 1906 году начала создавать абстрактные работы — одной из первых в мире.

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