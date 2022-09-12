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Apple выпустила обновление iOS 16 для iPhone
Дарья Мельникова
Сегодня в 19:46

Apple выпустила обновление мобильной операционной системы iOS 16 для iPhone. Об этом сообщается на сайте компании.

Бесплатное обновление включает в себя новый экран блокировки, функцию отмены и редактирования сообщений iMessage в течение 15 минут после отправки, новые тактильные ощущения от клавиатуры, новое приложение Home и многое другое.

Теперь на экране блокировки можно установить виджеты, которые позволяют быстро посмотреть погоду, календарь, дату, часовые пояса, заряд батареи и другое. Экран также можно модернизировать анимированными обоями.

В iMessage, помимо отмены и редактирования сообщений, появилась функция «пометить как непрочитанное», чтобы не забыть ответить. А аудисообщения теперь можно перематывать вперед или назад при прослушивании.

Новая встроенная тактильная клавиатура позволяет ощущать вибрацию при наборе текста. Ранее такая функция была доступна только в приложениях или при активации фонарика на экране блокировки.

Недавно удаленные фото теперь защищены новой проверкой. Так, если дать другому человеку телефон, чтобы показать снимки, он не сможет увидеть кадры из корзины.

Обновление также включает в себя улучшение приложения «Здоровье», где теперь можно создать список для отслеживания приема лекарств, витаминов и добавок, и усовершенствование распознавания текста. Теперь его можно распознать и на видео, а если навести телефон на ценник в валюте, то он предложит показать ее по актуальному курсу.

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