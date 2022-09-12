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Поставки iPhone 14 в Россию ожидаются в октябре
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Экокомпании, буккроссинг от «Ходасевича» и треш-арт: что интересного будет на Eco Friendly Fest
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Спутниковый снимок Уфы с выделенными зелеными зонами. Фото: Роскосмос
В Роскосмосе назвали самые зеленые города-миллионники России
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17:39
«Афиша» запустила акцию со скидками на концерты и спектакли в российских городах
17:34
Умер режиссер Ален Таннер — один из основоположников швейцарской «новой волны»
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Суд начал процедуру банкротства российского отделения Google
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Глава Крыма пригрозил жителям республики уголовным наказанием за украинские песни и лозунги
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Суд принял к рассмотрению коллективный иск к Sony на 280 млн рублей
16:36
Дайджест
Итоги муниципальных выборов, трейлер «Entergalactic» и другие новости дня
Дарья Мельникова
Сегодня в 17:50

На выборах муниципальных депутатов более 1,1 тыс. из 1417 мандатов в Москве получили кандидаты от «Единой России». Похожая ситуация и на довыборах в Петербурге, там за единороссами 34 мандата из 38.

Полиция проверяет один из каналов Ксении Собчак на предмет «пропаганды ЛГБТ» среди несовершеннолетних. Вероятно, причиной стало интервью с теннисисткой Дарьей Касаткиной, одной из главных тем которого каминг-аут спортсменки. В начале видео и в его описании есть дисклеймер 18+.

Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил жителям республики уголовным наказанием за исполнение украинских песен и «националистических гимнов». Он предложил таким людям «уехать в ту страну, которую они так любят».

«Яндекс» и VK окончательно обменялись активами. Новым владельцем «Новостей» и «Дзена» стала VK, а «Яндекс» приобрел сервис Delivery Club.

Поставки iPhone 14 и 14 Pro в Россию начнутся в начале октября. iPhone 14 с памятью 128 Гб будет стоить 84 990 рублей, а версия Pro — 104 990.

Суд Москвы принял коллективный иск к Sony на 280 млн рублей из‑за ухода компании из России. 28 человек просят компанию предоставить доступ к PlayStation Store и вернуть возможность приобретать игры.

В возрасте 92 лет умер режиссер Ален Таннер, один из пионеров швейцарской «новой волны». Среди его самых известных работ — «Реквием», «Джонас, которому в 2000 году исполнится 25 лет» и «На расстоянии световых лет», за которую он получил Гран-при жюри в Каннах.

Роскосмос проанализировал спутниковые снимки и составил рейтинг российских городов-миллионников по уровню озеленения. В первой тройке — Пермь, Екатеринбург и Уфа. Москва и Петербург на седьмом и четырнадцатом месте из шестнадцати соответственно.

Иван Ургант, Сергей Светлаков и Дмитрий Нагиев покинули франшизу «Елки» и не снялись в девятом фильме «по понятным причинам». Главную роль играет Федор Добронравов, а блогер Евгений Кулик «тянет работу на себе».

Уличный кот Гацек из Польши стал достопримечательностью. Найти его можно в городе Щецин, недалеко от площади Портовые ворота. Всем советуем, рейтинг на Google Maps — 4,9 из 5 звезд и более 500 восторженных отзывов.

Тизер ремейка «Русалочки» набрал больше 1,1 млн дизлайков на ютьюбе. В комментариях пользователи не объяснили, что их не устроило, но поделились шутками с отсылками к другим фильмам.

Disney+ поделился трейлером фильма «Микки: История одного мышонка». Премьера картины о самом узнаваемом персонаже студии запланирована на 18 ноября.

Netflix выпустил трейлер мультфильма «Entergalactic» от рэпера Кида Кади и продюсера Кеньи Берриса. По сюжету молодой человек по имени Джабари переезжает в новую квартиру в Нью-Йорке и влюбляется в соседку Мидоу.

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