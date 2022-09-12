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С бывшей главной страницы «Яндекса» началась переадресация на «Дзен»
Денис Ламехов
Сегодня в 18:10

С бывшей главной страницы поисковой системы «Яндекс» — yandex.ru — началась переадресация на блог-платформу dzen.ru, перешедшую под контроль группы компаний VK сегодня, 12 сентября.

Такой шаг подразумевали условия сделки. На главной странице сервиса сейчас показывается поисковая строка «Яндекса», новостной блок, контент от авторов «Дзена» и виджет погоды.

Кнопка поиска по блог-платформе также выведена на главную, возможности поиска по новостям пока нет — она должна стать доступна в течение двух недель, сообщили в пресс-службе VK.

Главная страница «Яндекса», как сообщали в компании ранее, будет доступна по адресу ya.ru. Она также станет основной точкой входа в «Почту» и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя.

«Яндекс» объявил об отказе от новостного агрегатора 23 августа — в свою очередь, у VK он приобретает сервис доставки еды Delivery Club. Спустя семь дней обмен был одобрен ФАС.

«После сделки Delivery Club продолжит работать под своим брендом. Приложения и сайт останутся, так что пользователи не почувствуют сильных изменений», — рассказал директор «Яндекс Еды» Роман Маресов.

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