Реклама
Новости
Экс-худрук МХАТа имени Горького Эдуард Бояков основал в Москве «Новый театр»
21:36
С бывшей главной страницы «Яндекса» началась переадресация на «Дзен»
21:10
Итоги муниципальных выборов, трейлер «Entergalactic» и другие новости дня
20:50
Дайджест
Издатели рассказали, о чем будет новый роман Евгения Водолазкина «Чагин». Он выйдет в октябре
20:41
Мультимедиа-арт-музей закроется на капитальный ремонт
20:36
«Настало время идти в одиночку»: Канье Уэст отказался от дальнейших совместных проектов с брендами
20:17
«Резать еще глубже»: первые рецензии на «Стеклянную луковицу» — сиквел ленты «Достать ножи»
20:05
Netflix/YouTube
«Любовь спасет нас всех»: вышел трейлер мультфильма «Entergalactic» от Кида Кади
19:56
В Думу внесли законопроект о праве родителей трех и более детей поступить в мобилизационный резерв
19:24
В Ярославле тренера по кудо обвинили в педофилии. Его бывший ученик рассказал о растлении
19:18
Поставки iPhone 14 в Россию ожидаются в октябре
18:44
Экокомпании, буккроссинг от «Ходасевича» и треш-арт: что интересного будет на Eco Friendly Fest
18:15
«Аэрофлот» провел в Москве модное дефиле. На нем стюардессы представили униформу разных лет
18:08
Спутниковый снимок Уфы с выделенными зелеными зонами. Фото: Роскосмос
В Роскосмосе назвали самые зеленые города-миллионники России
17:57
Nissan продлил простой завода в Петербурге до конца года
17:39
«Афиша» запустила акцию со скидками на концерты и спектакли в российских городах
17:34
Умер режиссер Ален Таннер — один из основоположников швейцарской «новой волны»
17:22
Суд начал процедуру банкротства российского отделения Google
17:14
«Аксенов Z 82»/Telegram
Глава Крыма пригрозил жителям республики уголовным наказанием за украинские песни и лозунги
16:37
Суд принял к рассмотрению коллективный иск к Sony на 280 млн рублей
16:36
Мультимедиа-арт-музей закроется на капитальный ремонт
Юлия Онодэра
Сегодня в 17:36

Мультимедиа-арт-музей закроется на капитальный ремонт 14 сентября. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на директора музея Ольгу Свиблову.

По ее словам, ремонт в здании МАММ на Остоженке продлится ориентировочно три месяца. «Надеемся, что через три месяца закончим», — сказала Свиблова.

Руководитель музея добавила, что во время ремонта любители искусства смогут участвовать в онлайн-проектах. Сотрудники МАММ подготовили видеозаписи лекций и мастер-классов, а также онлайн-прогулки выставок.

Этот контент можно будет найти в телеграм-канале Мультимедиа-арт-музея, а также в других соцсетях. На сайте МАММ уже сейчас можно посмотреть онлайн-программу биеннале «Искусство будущего».

Кроме того, судя по информации на сайте, в МАММ продолжат проходить образовательные проекты. В частности, в мастерской на Пречистенке состоятся занятия Школы фотографии для подростков и Лаборатории актуального театра.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Ольга Свиблова
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение