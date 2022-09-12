Мультимедиа-арт-музей закроется на капитальный ремонт 14 сентября. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на директора музея Ольгу Свиблову.

По ее словам, ремонт в здании МАММ на Остоженке продлится ориентировочно три месяца. «Надеемся, что через три месяца закончим», — сказала Свиблова.

Руководитель музея добавила, что во время ремонта любители искусства смогут участвовать в онлайн-проектах. Сотрудники МАММ подготовили видеозаписи лекций и мастер-классов, а также онлайн-прогулки выставок.

Этот контент можно будет найти в телеграм-канале Мультимедиа-арт-музея, а также в других соцсетях. На сайте МАММ уже сейчас можно посмотреть онлайн-программу биеннале «Искусство будущего».

Кроме того, судя по информации на сайте, в МАММ продолжат проходить образовательные проекты. В частности, в мастерской на Пречистенке состоятся занятия Школы фотографии для подростков и Лаборатории актуального театра.