«Любовь спасет нас всех»: вышел трейлер мультфильма «Entergalactic» от Кида Кади

Netflix выпустил полноценный трейлер фильма «Entergalactic» от рэпера Кида Кади и продюсера Кеньи Берриса («Шафт», «Улетные девочки»).

В ролике молодой человек по имени Джабари переезжает в новую квартиру в Нью-Йорке и знакомится с соседкой и художницей Мидоу. Он влюбляется в девушку и обращается к друзьям за советом, как завоевать ее сердце.

«Любовь это самая легкая вещь в мире, когда она появляется случайно, но она не станет настоящей, если ты не сделаешь это специально», — произносит сестра Джабари.

«Любовь — это единственное, что спасет нас всех», — замечает прохожий.

Над проектом работал американский рэпер Кид Кади, который озвучил главного героя, а также принял участие в продюсировании и создании сценария. Вместе с ним героев мультфильма озвучили Джессика Уилльямс, Тимоте Шаламе,Ty Dolla Sign, Лора Хэрриер, Ванесса Хадженс, Кристофер Эбботт, 070 Shake, Маколей Калкин и другие.

Изначально «Entergalactic» планировался как сериал, но затем трансформировался в полнометражный мультфильм. Релиз проекта состоится 30 сентября, в один день с новым одноименным альбомом Кида Кади, треки с которого послужат саундтреком к анимационному фильма.