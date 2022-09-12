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15:19
В Ярославле тренера по кудо обвинили в педофилии. Его бывший ученик рассказал о растлении
Юлия Онодэра
Сегодня в 16:18

В Ярославле следователи проверяют информацию о тренере детского центра «Восхождение», которого обвинил в растлении бывший ученик, сообщил 76.ru. Мужчина по имени Алексей написал о домогательствах наставника в твиттере.

Алексей завил, что подвергся сексуализированному насилию в 2008 году со стороны Александра Скопинцева — своего тренера по кудо. На момент предполагаемого преступления Алексей учился в четвертом или пятом классе школы.

По его словам, Скопинцев однажды решил «преподать урок» ему из‑за того, что тот прогуливал занятия и ленился. Во время одной из тренировок школьник «недостаточно старался в спарринге», после чего тренер вызвал его на разговор.

«Он завел меня к себе в комнату и, как обычно, вел какую‑то „душевную“ беседу, закончив тем, что я не должен проиграть. Конечно же, я снова проиграл. Он завел меня к себе вновь, сказал снимать штаны, достал резиновую дубинку, смазал ее вазелином и засунул мне в задний проход».
Алексей
Бывший ученик Александра Скопинцева

Алексей отметил, что как «ребенок, привыкший слушать старших, повиновался, плакал, но не мог ничего сделать». О случившемся он не рассказывал практически никому в течение долгих лет, так как «не осознавал подобное как сексуальное насилие и не хотел портить жизнь человеку».

Однако недавно Алексей узнал, что «подобный эпизод» случился и с его знакомым, который занимался кудо у Скопинцева в одно время с ним. После этого мужчина «твердо решил предать это огласке, так как человек, которого можно посчитать педофилом, больше десятка лет тренирует детей».

Алексей утверждает, что домогательствам подверглись по меньшей мере несколько учеников Скопинцева. «Он устраивал достаточно странные и подробные осмотры, трогая мошонку и раздвигая ягодицы», — добавил экс-подопечный тренера.

«Другой ученик рассказал, что он его спрашивал про половое созревание, про поллюции, когда у него они были в последний раз. Еще один рассказал про насилие, схожее с моим», — написал Алексей.

Он заявил, что поговорил с десятью бывшими учениками Скопинцева. «Осмотры и замеры детей без трусов были практически у всех», — отметил Алексей. Также ему удалось узнать про тренировки нагишом, в том числе перед зеркалом, и установленной в зале камерой, склонение юных спортсменов к сексу друг с другом и распространение детской порнографии среди учеников.

Слова Алексея подтвердил изданию 76.ru другой экс-подопечный Скопинцева, которого зовут Павел. «Он трусы со всех снимал и талию так мерил, чтобы, мол, показания точнее были», — рассказал Павел.

«У него тренерская была. Он туда пару ребят завел, сказал им раздеваться. Причем полностью — и отрабатывать по воздуху удары. Ребята послушались, а потом напротив на шкафу камеру спалили. Как будто просто стояла, парень подошел, а она пишет. Камера причем ручная такая, как раньше были».
Павел
Бывший ученик Александра Скопинцева

Сам Скопинцев отрицает обвинения, называя их «странными вещами». Он утверждает, что не помнит Алексея. Тренер считает, что «кто‑то из конкурентов пытается опорочить» его.

«Я несколько в шоке. У меня коллеги, которые тоже это прочитали, шокированы, потому что меня знают много лет. Отвечать на это — значит соглашаться с тем, что такое в принципе могло быть. Нет, я просто не буду общаться на эту тему», — заявил Скопинцев.

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