Экокомпании, буккроссинг от «Ходасевича» и треш-арт: что интересного будет на Eco Friendly Fest

На территории дизайн-завода «Флакон» 17 и 18 сентября состоится фестиваль осознанного образа жизни Eco Friendly Fest. Его организаторы рассказали «Афише Daily» о своей программе.

Фестиваль пройдет в дневное время, с 12.00 до 19.00. Все мероприятия фестиваля (они развернутся сразу в шести локациях) будут бесплатными, на них нужно предварительно зарегистрироваться.

В лектории посетители смогут узнать больше о том, как вести экологичный и ответственный образ жизни. Гостям предложат познакомиться с компаниями и мастерами, создающими экологически чистые товары.

Среди участников экомаркета будут производители свеч и предметов уюта, товаров для сохранения здоровья и долголетия, натуральной минеральной косметики, хендмейд-украшений и одежды.

Помимо этого, на Eco Friendly Fest откроется буккроссинг при поддержке книжного магазина «Ходасевич». Желающие смогут принести прочитанные книги и обменять их на книги других посетителей. То же самое можно будет сделать с одеждой на свопе от «Забери.маркета».

Также на фестивале будет работать галерея треш-арта, в ней покажут работы художника Ивана Замеса из неорганического мусора и материалов, не поддающихся переработке.

«Это новое направление в современном искусстве, задействующее старый хлам и вещи, которые люди отправляют на свалку. Такой подход позволяет сохранять и экономить ресурсы, затрагивает вопрос бережного отношения к природе». Организаторы Eco Friendly Fest

В программе, помимо этого, эковикторины, мастер-классы, обучающие игры, встречи с экспертами. Узнать подробнее обо всем, что произойдет на Eco Friendly Fest, можно на «Афише».