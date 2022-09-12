Поставки iPhone 14 в Россию ожидаются в октябре

Поставки новых iPhone 14 и 14 Pro в Россию ожидаются в октябре 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Wildberries.

«Билайн» также подтвердил в своем телеграм-канале, что поставки новых смартфонов ожидаются в октябре.

В пресс-службах re:Store и «Мегафон» заявили, что предварительный заказ на iPhone 14 будет доступен в России. На сайте оператора указана стоимость смартфонов — iPhone 14 с памятью 128 Гб будет стоить 84 990 рублей, 256 Гб — 94 990 рублей, 512 Гб — 119 990 рублей. Стоимость версии Pro с 128 Гб памяти составит 104 990 рублей, 256 Гб — 109 990 рублей, 512 Гб — 130 990 рублей, 1Тб — 151 990 рублей.

После презентации iPhone 14 Apple опубликовала на своем сайте технические характеристики по новой линейке. Из них следует, что все новые модели будут работать в России и Беларуси.