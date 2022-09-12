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«Афиша» запустила акцию со скидками на концерты и спектакли в российских городах
Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:34

«Афиша» запустила масштабную акцию «Самые ожидаемые события сезона» в более 80 городах России. Полный список мероприятий, на которые можно получить скидку до 60%, можно посмотреть в специальной подборке.

В акции будут участвовать Театр.doc, Театр на Бронной, Театр Романа Виктюка, Александринский театр, «Приют комедианта» и другие театры. А еще воспользоваться акцией можно для похода на стендап, вечер джаза, концерт с классической и современной музыкой. Также в акции большой выбор мероприятий и для детей.

Ранее во время акции, приуроченной ко Дню театра, «Афиша» увеличила продажи билетов в три раза, повысив интерес россиян к спектаклям. Зрители могли купить их с 24 по 27 марта со скидками от 20 до 70%.

В мае «Афиша» организовала акцию «Лето со скидкой», на которой можно было купить билеты на летние концерты и спектакли со скидкой от 20 до 70%.

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Роман Виктюк
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