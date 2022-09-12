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Умер режиссер Ален Таннер — один из основоположников швейцарской «новой волны»
Семён Гудошников
Сегодня в 14:22

В возрасте 92 лет скончался известный швейцарский режиссер Ален Таннер. Об этом пишет France 24 со ссылкой на его фонд. Причины смерти не уточняются.

Таннер дебютировал в кино в 1957 году, сняв вместе с режиссером Клодом Горетта короткометражку «Прекрасное время». В 1969 году он представил свой первый полнометражный фильм — драму «Шарль, мертв или жив», которая получила главный приз на кинофестивале в Локарно.

Таннер считается одним из пионеров «новой волны» швейцарского кино. Вместе с Мишем Суттером, Клодом Гореттой, Жаном-Луи Руа и Жан-Жаком Лагранжем они основали «Группу 5», создавшую новый киноязык и отражавшая дух нонконформизма той эпохт.

За свою карьеру Таннер снял более 20 картин, среди самых известных: «Реквием» 1998 года, «Джонас, которому в 2000 году исполнится 25 лет» 1976 года и «На расстоянии световых лет» 1981-го. За последнюю режиссер получил Гран-при жюри на Каннском кинофестивале.

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Ален ТаннерКлод Горетта
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