Nissan продлил простой завода в Петербурге до конца года

Завод Nissan (ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус») в Петербурге пробудет в простое до конца 2022 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Представитель Nissan заявил, что продление простоя подтверждено, а сотрудники проинформированы.

Работа петербургского завода была приостановлена в середине марта из‑за нехватки комплектующих и логистических перебоев. До этого компания приостановила поставки автомобилей.

Тогда источник близкий к компании заявлял, что производство в Петербурге может возобновиться 11 мая, но этого не произошло.