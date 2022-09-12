Nissan продлил простой завода в Петербурге до конца года

Завод Nissan (ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус») в Петербурге пробудет в простое до конца 2022 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.
Представитель Nissan заявил, что продление простоя подтверждено, а сотрудники проинформированы.
Работа петербургского завода была приостановлена в середине марта из‑за нехватки комплектующих и логистических перебоев. До этого компания приостановила поставки автомобилей.
Тогда источник близкий к компании заявлял, что производство в Петербурге может возобновиться 11 мая, но этого не произошло.
Завод Nissan, на котором работает около 2 тыс. человек, открылся в Петербурге в июне 2009 года. На нем выпускаются такие модели, как X-Trail, Murano, Qashqai и Terrano.