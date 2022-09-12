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Суд принял к рассмотрению коллективный иск к Sony на 280 млн рублей
Дарья Мельникова
Сегодня в 13:36

Хорошевский районный суд Москвы решил возбудить гражданское дело по коллективному иску 28 человек к Sony Interactive Entertainment Europe Limited (подразделение компании в Лондоне) и к московскому офису Sony. Об этом пишут «Ведомости».

Суд предложил ответчикам направить письменные возражения на иск до 31 октября 2022 года. На эту же дату назначена досудебная подготовка к делу. Также до 31 октября к заявлению могут присоединиться другие пользователи, которые считают, что их права были нарушены из‑за закрытия PlayStation Store в России.

Коллективный иск был зарегистрирован в суде 30 мая. Согласно заявлению, 28 истцов просят компанию предоставить доступ к PlayStation Store и вернуть возможность приобретать игры. Кроме того, они требуют компенсировать моральный вред в размере 280 млн рублей на всех обратившихся.

По словам советника Orchards Анастасии Сивицкой, для взыскания с Sony решение российского суда должно быть признано и приведено в исполнение на территории Великобритании. «Соглашения между Россией и Великобританией о признании и приведении в исполнение судебных решений отсутствуют, поэтому вероятность исполнения решения не представляется высокой», — сказала она.

10 марта Sony приостановила продажу консолей PlayStation на территории России, а также поставки программного и аппаратного обеспечения. Кроме того, компания ограничила доступ к PlayStation Store.

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