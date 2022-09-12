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Дрэг-квин Бомбу Киберсиси оштрафовали за исполнение российского гимна с ЛГБТ-флагом в руках
Семён Гудошников
Сегодня в 13:02

Суд в Екатеринбурге оштрафовал на 2000 рублей артиста травести-шоу Сергея Нечаева (псевдоним — Бомба Киберсиси), исполнившего гимн России с радужным флагом в руках. Об этом сообщает издание It’s My City.

Артиста признали виновным по статье 17.10 КоАП (нарушение использования госсимволов России). По ней для физлиц предусмотрен штраф от 2000 до 3000 рублей. В качестве смягчающего обстоятельства суд учел, что Нечаев признал вину.

Так звучит официальная формулировка о правонарушении: «Имея амплуа актера, переодетого в лицо другого пола, а именно из мужского в женское, в женском платье, с женским макияжем, демонстрируя свое сексуальное предпочтение, допустил нарушение порядка использования госсимвола РФ — а именно при выступлении на сцене клуба Fame исполнил гимн Российской Федерации, при этом на протяжении всего выступления размахивая флагом ЛГБТ, символизирующим гендерное разнообразие и используемым для обозначения гомосексуальных, бисексуальных и трансгендерных людей».

Артист исполнил гимн России с ЛГБТ-флагом в руках 6 августа в екатеринбургском клубе Fame. На следующий день выступление Нечаева раскритиковал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он призвал закрыть все ЛГБТ-заведения, а всех трансперсон отправить на принудительное лечение в психиатрические больницы.

В тот же день администрация клуба Fame принесла извинения, отметив, что номер дрэг-артиста не был согласован с руководством заведения. В свою очередь, Нечаев заявил, что не подумал, что «люди могут воспринять это как неуважение к государственной символике и оскорбление». «Я бывший участник военных действий в Чечне и представитель ЛГБТ-сообщества. Я патриот, я за Россию и горжусь тем, что я являюсь ее гражданином», — отметил он.

В конце августа участники ультраправого движения «Россия консервативная» выложили видео с Нечаевым, где он извиняется перед «русскими людьми за оскорбление их национальных чувств». «Я благодарен парням за то, что аргументированно донесли до меня понимание того, что такое поведение недопустимо. Сожалею о своем поступке», — заявил артист, когда неизвестный держал его за плечо.

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Госдума
люди
Сергей НечаевВиталий Милонов
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