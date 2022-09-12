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Власти Ирландии начали еженедельно выплачивать по 325 евро двум тысячам деятелей искусства
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Власти Ирландии начали еженедельно выплачивать по 325 евро двум тысячам деятелей искусства
Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:56

Правительство Ирландии начало выплачивать двум тысячам деятелей искусства еженедельный доход в размере 325 евро (280 фунтов), сообщает Би-би-си. В программе «Базовый доход для искусства» принимают участие музыканты, художники, актеры, писатели, танцоры и другие творцы и артисты.

Участников выбрали случайным образом из 9000 претендентов. Им не запрещается получать социальные пособия и зарабатывать деньги на своей работе, единственное условие — в течение трех лет (столько продлятся выплаты) предоставлять данные для исследования, которое ответит на вопрос, есть ли польза от программы.

«Базовый доход для искусства» обойдется республиканскому бюджету в 25 миллионов евро. Среди получателей — более 700 художников, 584 музыканта, 204 работника в сфере кино, 184 писателя, около 170 актеров и других работников театра, а также 32 танцора и хореографа, 13 артистов цирка и 10 архитекторов.

Программу предложила министр туризма, культуры, ирландского языка, искусства, спорта и СМИ Кэтрин Мартин. Так власти хотят помочь деятелям искусства справиться с «беспрецедентным ущербом» от пандемии COVID-19. Долгое время художественные и развлекательные центры в Ирландии стояли закрытыми, а доходы их работников сокращались.

«„Базовый доход для искусства“ может коренным образом изменить то, как мы поддерживаем искусство и творчество. Ирландия могла бы возглавить новую модель поддержки людей, работающих в этом секторе, признавая его важность для всех людей», — заявила она.

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