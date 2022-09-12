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«Яндекс» и VK закрыли сделку по обмену активами

«Яндекс» и VK закрыли сделку по обмену проектами в сфере контента и доставки еды. Об этом сообщает «Интерфакс».

Новым владельцем «Новостей» и «Дзена» стал VK, а «Яндекс» приобрел сервис Delivery Club.

23 августа «Яндекс» объявил о покупке Delivery Club. Тогда же стало известно, что после закрытия сделки по продаже медийных активов — «Дзена» и «Новостей» — главная медийная страница «Яндекса» станет порталом dzen.ru и перейдет под управление VK.

Кроме того, «Дзен» сохранит текущие инструменты монетизации для создателей контента. «Яндекс», в свою очередь, продолжит развивать Delivery Club, на единой технологической платформе с «Едой».

30 августа ФАС одобрила сделку по обмену сервисами между «Яндексом» и VK. Антимонопольная служба выдала компаниям предписание о необходимости сохранения конкуренции на соответствующих рынках.