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Инсайдер: Apple запустит подписку на iPhone в конце этого года или в следующем
Рустам Абдуллин
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Журналист Bloomberg Марк Гурман сообщает, что Apple собирается запустить подписку на iPhone и активно тестирует сервис, который может заработать уже в конце года либо в следующем. На недавней презентации компания ничего подобного не анонсировала.

Возможно, подписка на iPhone будет привязана к Apple One и AppleCare, пишет Гурман в своей авторской рассылке. Еще в марте Гурман сообщал, что Apple объявит о подписке на ближайшей презентации, но этого не случилось. Bloomberg писал, что сервис станет «самым большим шагом Apple к автоматически повторяющимся продажам».

«Подписка будет отличаться от рассрочки тем, что ежемесячная плата не будет равна цене устройства, разделенной на 12 или 24 месяца. Ежемесячная плата, которую еще предстоит определить, будет зависеть от того, какое устройство выберет пользователь», — объяснял он. По его словам, Apple это нужно для привлечения покупателей к новым моделям iPhone.

По разным данным, в октябре Apple проведет презентацию, посвященную iPad и Mac. Возможно, тогда компания и объявит о сервисе подписок, учитывая, что впереди сезон новогодних праздников.

Последняя презентация Apple, на которой представили iPhone 14 и его версии, состоялась 7 сентября. «Афиша Daily» писала, что нового в смартфонах и как их хотят завозить в Россию по параллельному импорту.

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