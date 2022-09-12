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«Аэрофлот» провел в Москве модное дефиле. На нем стюардессы представили униформу разных лет
Семён Гудошников
Сегодня в 15:08

«Аэрофлот» на фестивале «Московские сезоны», посвященном 875-летию столицы, провел модный показ формы бортпроводников разных лет. Об этом «Афише Daily» рассказали представители авиакомпании.

В рамках фешен-маркета — модного кластера фестиваля на Тверском бульваре — 10 и 11 сентября перевозчик представил уникальное дефиле. Действующие бортпроводники «Аэрофлота» прошлись по подиуму в униформе авиакомпании с 60-х годов до наших дней.

Для показа было выбрано 11 образцов формы, включая комплекты, которые носили стюардессы в середине ХХ века, во время Олимпиады-80, в 90-х и 2000-х, а также современные — темно-синий и «красный мандарин». В «Аэрофлоте» отметили, что в разные годы униформу для их проводников разрабатывали лучшие российские модельеры.

«Почти 100-летняя история авиакомпании неразрывно связана с Москвой — главными воздушными воротами России. „Аэрофлот“ развивался и менялся вместе со столицей. Ретродефиле в программе праздника — это дополнительная возможность поздравить любимый город, порадовать москвичей и гостей столицы, поделившись с ними частицей образов Москвы прошлых десятилетий», — заявили в авиакомпании.

Ранее «Аэрофлот» вместе с одной из ключевых фигур российской гастрономии Александром Сысоевым представил гастропроект на Восточном экономическом форуме. В рамках него лучшие рестораны Владивостока разработали сеты из 3–5 блюд совместно с именитыми московскими шеф-поварами.

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