На выборах муниципальных депутатов в Москве более 78% мандатов получили единороссы

Более 1,1 тыс. из 1417 мандатов на муниципальных выборах в Москве получают кандидаты от «Единой России». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Общественный штаб по наблюдению за выборами в городе Москве.

«Остальные мандаты распределились между представителями других партий, общественных движений и самовыдвиженцами», — заявили в штабе, не уточнив подробностей.

Общая явка на выборы муниципальных депутатов в Москве составила 33,9%. Большинство избирателей — 1 748 616 человек — проголосовали онлайн, лишь 695 214 — на участках. При этом более 1 млн избирателей, отдавших голос дистанционно, сделали это до 20 часов вечера пятницы 9 сентября, а значительная часть из них проголосовала утром.

«Объяснить массовое голосование избирателей в утренние часы рабочего дня чем‑то кроме принуждения крайне сложно», — отметили в движении «Голос»*

В общественном штабе по наблюдению за выборами не обнаружили нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов. «За три дня голосования было почти 20 тыс. попыток хакерских атак, но они не повлияли на работу систем», — добавили там.

На довыборах муниципальных депутатов в Петербурге тоже лидируют кандидаты от «Единой России». Они получили 34 мандата из 38. Остальные мандаты получили три представителя ЛДПР и один самовыдвиженец.

Довыборы проходили в 17 муниципальных образованиях Петербурга. Итоговая явка по городу составила 9,97%. Депутаты получат мандаты до окончания срока полномочий муниципальных советов, то есть до осени 2024 года.

Глава горизбиркома Максим Мейксин сказал, что выборы «прошли организованно, при минимальном количестве замечаний к избирательному процессу».

Трехдневное голосование проходило в 82 регионах России с 9 по 11 сентября. В зависимости от субъекта выборы длились один, два или три дня. В 14 регионах прошли прямые губернаторские выборы, в Адыгее главу республики выбирали местные депутаты (тут их результаты). В шести регионах избирали депутатов региональных парламентов (посмотреть, как распределились мандаты, можно здесь).

*«Голос» внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию иноагента.